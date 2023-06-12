شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة ومصطفى عسل فى المركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين في الثاني عشر من يونيو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما انتزع القمة مؤخرا وذلك بعد هيمنة البيروفي دييجو إلياس على القمة لـ 7 أسابيع متتالية.

وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي:

علي فرج (المركز الأول)

مصطفى عسل (المركز الرابع)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

مازن هشام (المركز الثامن)

طارق مؤمن (المركز التاسع)

بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي:

علي فرج في المركز الأول، البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، مصطفى عسل في المركز الرابع، النيوزيلندي بول كول في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.