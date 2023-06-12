شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أفريقيا تصل مقر النادى الأهلى فى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت كأس أفريقيا لأحضان مقر النادى الأهلى بالجزيرة، لوضعها فى دولاب بطولات القلعة الحمراء، وعادت بعثة النادى الأهلى للقاهرة منذ قليل قادمة من المغرب بعد التتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء على حساب الوداد.
كان الأهلي قد تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير 2014، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.
وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.
كما فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.
وفاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.
وسبق للأهلي الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.
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