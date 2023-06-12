شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أفريقيا تصل مقر النادى الأهلى فى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت كأس أفريقيا لأحضان مقر النادى الأهلى بالجزيرة، لوضعها فى دولاب بطولات القلعة الحمراء، وعادت بعثة النادى الأهلى للقاهرة منذ قليل قادمة من المغرب بعد التتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء على حساب الوداد.

ورفع النادي الأهلي رصيده فى قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى الرقم 25، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، ليواصل مطاردته لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يتربع على القائمة برصيد 29 بطولة، ويلي الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

كان الأهلي قد تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير 2014، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وفاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأهلي الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.