شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يهنئ الأهلى بالتتويج ببطولة أفريقيا بصورة للشناوى ونوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى بايرن ميونخ الألمانى النادي الأهلي المصري بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقي على حساب الوداد المغربى.

وكتب بايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مع نشر صورة للشناوى مع نوير حارس البافارى، "تهانينا للنادي الأهلي المصري Al Ahly SC على الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه ".

انضم النادى الأهلى إلى قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، ليصبح الفريق رقم 6 المتأهل للبطولة، بفوزه بلقب دورى أبطال أفريقيا مساء الأحد على حساب الوداد المغربى، ورفع رصيده إلى 11 لقبا فى البطولة.

ويحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل 18 يونيو، عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق، وقرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.