شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الخير.. الشناوى يحتفل باللقب الأفريقى الثالث مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد الشناوى لاعب الأهلى بالتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، ونشر قائد الأهلى صورا عبر صفحته بموقع فيس بوك وهو يحمل الكأس مع الإشارة برقم 3 ، لتحقيقه الكأس الأفريقية الثالثة مع الأهلى وعلق بعبارة "صباح الخير".

وتوج الشناوى مع الأهلى بثلاث بطولات أفريقية ، في نسخ 2019/2020 ، و نسخة 2020/2021 ، و النسخة المنقضية 2022/2023.

ينضم لاعبو النادى الأهلى الدوليون لمعسكر منتخب مصر فى المغرب اليوم، الاثنين، بعد خوض مباراة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى مساء أمس الأحد، وهم محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمود كهربا.