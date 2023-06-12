شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن وصول "بلحاج" اليوم بعد إجازة إضافية فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد وصول المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق إلى القاهرة. وأكد الجهاز الإداري أن أحمد بلحاج سيصل القاهرة اليوم، الاثنين، قادمًا من إسبانيا بعد قضاء فترة الراحة مع أسرته هناك.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق منح أحمد بلحاج راحة لمدة يومين إضافيين، بخلاف فترة الراحة التي منحها لجميع اللاعبين، حتي يتمكن من قضاء وقت مع أطول أسرته في إسبانيا.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا، الثلاثاء، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

من ناحية أخرى، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين على تنفيذيها الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، وتم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.