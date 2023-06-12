شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون والمصرى يهنئان الأهلى بالتتويج باللقب الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 فى تاريخ القلعة الحمراء. وأصدر المقاولون العرب بيانا جاء كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره ولاعبيه والجهاز الفني بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن الأهلي قدم مباراة قوية واستحق عن جدارة التتويج باللقب رقم 11 في تاريخه ليضيف سطرا جديدا من إنجازات الكرة المصرية في المحافل القارية والدولية.

كما وجه النادي المصري رسالة تهنئة إلى النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخ القلعة الحمراء. وأصدر المصري بيانا رسمياً جاء كالتالي: مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، يهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، بفوز الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه ، متمنين للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية دوام التوفيق في مسابقاته القارية والدولية المقبلة.

ورفع النادي الأهلي رصيده من الألقاب القارية إلى 25 لقباً قارياً على المستوى الأفريقي، بالإضافة إلى 3 ألقاب عربية، وذلك بعد تغلب المارد الأحمر على الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2، وجاء تتويج الأهلي بهذه الألقاب كالتالي:

11 لقب دوري أبطال أفريقيا

يتربع النادي الأهلي على عرش أكثر الفرق فوزًا بالأميرة السمراء في التاريخ، برصيد 11 مرة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب الخمسة ألقاب، فاز النادي الأهلي بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه في 1982، وألحقها بلقب 1987، قبل أن يكشّر عن أنيابه في الألفية الجديدة، والتي شهدت فوزه بثمانية ألقابٍ وضعته على عرش القارة.

تتويج الأهلي بدوري الأبطال جاء في مواسم: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.

بطولة واحدة كأس الكونفدرالية

حمل الأهلي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) طوال تاريخه مرةً واحدةً فقط، كانت في عام 2014، ورغم أنها لا تصل إلى أهمية دوري أبطال أفريقيا، إلا أنها كانت هامة لجماهير القلعة الحمراء لإضافة لقب جديد في خزائن النادي.

8 ألقاب سوبر أفريقي

حقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي في 8 مناسبات سابقة، أولها في 2002 وآخرها في مرتين متتاليتين عامَي 2020 و2021.

وجاء تتويج الأهلي بهذا اللقب في مواسم: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021 (مايو)، 2021 (ديسمبر).

4 ألقاب كأس الكؤوس الأفريقية

حصد النادي الأهلي لقب كأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات في مواسم: 1984، 1985، 1986، 1993.

لقب واحد بالكأس الأفروآسيوية

توج النادي الأهلي بالكأس الأفروآسيوية مرة واحدة، خلال موسم 1988.

3 ألقاب عربية

وعن البطولات العربية، حقق المارد الأحمر كأس العرب للأندية الأبطال مرة واحدة موسم 1995، وكأس الكؤوس العربية مرة واحدة أيضًا، في موسم 1996، كما فاز بالسوبر العربي في مناسبتين، خلال موسمي 1997، 1998.