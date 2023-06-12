شكرا لقرائتكم خبر عن كولر من المغرب إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد التتويج مع الأهلى ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، من المغرب إلى سويسرا مباشرة، لقضاء إجازة تستمر حتى 18 من يونيو الجاري.

وحصل باقى أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوي، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الاهلى لمواجهة لمباراة حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

رفع النادي الأهلي رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى الرقم 25، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، ليواصل مطاردته لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يتربع على القائمة برصيد 29 بطولة، ويلي الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

كان الأهلي قد تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير 2014، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وفاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأهلي الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.