شكرا لقرائتكم خبر عن عواد والجزيرى وسامسون يخضعون لتدريبات علاجية فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثلاثى محمد عواد والتونسى سيف الدين الجزيرى والبنيني سامسون أكينيولا لبرنامج تأهيلي على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا للفترة المقبلة.

جاء ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب سامسون أكينيولا من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب معاناته من إجهاد عضلي، وأداء تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

بينما أدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم، وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل وعلاج الإرهاق، خاصة بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها خلال الأيام الماضية وشارك الجزيري في فقرات المران بشكل طبيعي سواء البدنية أو الفنية مع زملائه قبل خوض التدريبات التأهيلية الإضافية.

وفى نفس السياق، وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيلياً وعلاجياً خاصاً لمحمد عواد حارس مرمى الأبيض يأتي ذلك بسبب معاناة عواد من إصابة عبارة عن "مزق" في عضلة السمانة تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وكانت سببا في غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى محمد عواد بعض التدريبات العلاجية بجانب فقرة تأهيلية داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين تحت قيادة عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

ويقوم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بإجراء فحوصات دورية للاعب خلال الفترة الحالية للوقوف على حالة الحارس حتى مرحلة التعافي من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.