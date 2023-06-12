شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة "أوسوريو" مع لاعبى الزمالك اليوم استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة .
وشهدت الجلسة حديثا بين أوسوريو واللاعبين عن أهمية هذه الفترة، وطالبهم بضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال التدريبات للوصول إلى أفضل مستوي قبل استئناف المباريات .
وفي نهاية الجلسة، شرح أوسوريو العديد من المواقف الفنية التي سيتم العمل عليها خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.
فى ذات الصدد، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات بدنية قوية للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في كأس مصر .
وقام الجهاز الفني بتقسيم البرنامج التأهيلي والبدني إلى عدة مراحل خلال الفترة الحالية من أجل الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية استعدادا للمباريات المقبلة.
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