شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة "أوسوريو" مع لاعبى الزمالك اليوم استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة .

وشهدت الجلسة حديثا بين أوسوريو واللاعبين عن أهمية هذه الفترة، وطالبهم بضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال التدريبات للوصول إلى أفضل مستوي قبل استئناف المباريات .

وفي نهاية الجلسة، شرح أوسوريو العديد من المواقف الفنية التي سيتم العمل عليها خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.