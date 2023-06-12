شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلانى ينتظم اليوم فى تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم إياد العسقلانى، لاعب الإسماعيلى، فى تدريبات ناديه بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر، وكشف محمد غرابة مدير منتخب مصر استدعاء 6 لاعبين من مواليد 2003 للمشاركة فى تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد قبل العودة إلى أنديتهم، لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب.

وتلقى النادى الاسماعيلى استدعاء من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا لانضمام إياد العسقلانى لاعب الفريق لتدريبات المنتخب الأول.

وشدد غرابة على أن السداسي سيشارك فى التدريبات يومي السبت والأحد فقط، دون الانتظام في المعسكر المغلق لمنتخب مصر أو السفر مع البعثة إلى المغرب.

إلى جانب أنهم خارج اختيارات المنتخب الأولمبي والقائمة النهائية المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2024 بباريس.

ونجح إياد العسقلانى في تثبيت أقدامه بالدوري الممتاز المصري بعدما منحه الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل الثقة ودفع به أساسيا فى مباريات الفريق ضمن خطة الجهاز الفني في الدفع بالعناصر الواعدة.

من جانبه، هنأ الجهاز الفني للإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، اللاعب بهذا الاختيار على أن يكون بداية لتثبيت أقدامه بالمنتخب الأول.

يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، الاثنين، على ملعبه بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام استعداداً لمواجهة أسوان، ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

ويستغل الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، بقيادة مجدى الباز، فترة توقف الدورى الحالية لتجهيز عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق للعودة لقائمة الدراويش. وتعافى عبد الرحمن مجدى من الإصابة بمزق فى عضلة الفخذ، حرمته من التواجد مع الدراويش فى المباريات المهمة الماضية، وكان اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباراة طلائع الجيش الماضية، ولكن الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل رفض المغامرة به لمنحه فرصة أطول لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، إيقاف مستحقات لاعبيه لاجل غير مسمى، بسبب الخسارة الأخيرة من طلائع الجيش، والتى أدت لتأزم موقف الدراويش فى جدول الدوري.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحاول حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تجهيز لاعبيه نفسيا لمواجهة تماسيح النيل التى تمثل أهمية كبير فى الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث تحدث مع اللاعبين على أهمية الفوز فى هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن أسوان يعد أحد المنافسين فى منطقة الهبوط، طالبهم بالقتال طوال المباراة من أجل العودة لسكة الانتصارات للابتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط.

في سياق آخر، يفقد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه محمد هاشم مدافع الفريق في مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف بعدما تعرض اللاعب للطرد في مباراة طلائع الجيش التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري .