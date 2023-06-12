شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر حكام النخبة ببورسعيد بمشاركة 30 حكمًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معسكر حكام النخبة ببورسعيد، بمشاركة 30 حكمًا تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية بقيادة البرتغالى فيتور بيريرا، ويستمر حتى يوم 14 يونيو الجارى.

يشهد المعسكر محاضرات تدريبية وفنية للحكام في إطار خطة التطوير التي وضعها فيتور بيريرا للنهوض بمستوى الحكام ورفع كفاءتهم ، كما وضع بيريرا برنامجا غذائيا للحكام خلال المعسكر.

كان فيتور بيريرا حضر لمدينة بورسعيد قبل انطلاق المعسكر، للاطمئنان على البرنامج الذي أعده للحكام وأبدى اعجابه الشديد بكافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر لتحقيق الأهداف المطلوبة، وكان في استقباله محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم الذى يتواجد مع الحكام بالمعسكر لتلبية احتياجاتهم وتذليل أي عقبات.