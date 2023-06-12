شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى كرة القدم للصم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة دورى كرة القدم للصم، الجمعة المقبل، على ملاعب الأندية المشاركة فى البطولة، على مستوى الدورى الممتاز، ويشارك فى البطولة 16 فريقا، مقسمة إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.

وتضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور، وطلائع المستقبل بالإسماعيلية، ومركز شباب فاقوس، ونادى الإرادة والتحدى بكفر الشيخ، وفى المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية، ودكرنس الرياضى، والوليدية، ومركز ناصر الزقازيق.

وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم، ومحافظة الفيوم، والصيد بالمحلة، وبهتيم، وعلى مستوى المجموعة الرابعة توجد أندية المجد بالإسكندرية، ومركز شباب السنبلاوين، ومغاغة الرياضى، والنيل لنقل البضائع.

ووفقا لنظام البطولة أن يتم عمل دوري آخر للفرق أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بعد انتهاء مباريات دور المجموعات ويفوز صاحب المركز الأول من الدورى الآخر باللقب.