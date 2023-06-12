شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا أبطال أفريقيا.. محمد هانى يحتفل بفوز الأهلى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد هانى لاعب فريق الأهلى بتتويج فريقه باللقب الأفريقي الـ 11، على حساب الوداد المغربى، ونشر هانى صورا على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك يحمل خلالها الكأس الأفريقية وعلق قائلا: "إحنا أبطال أفريقيا".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، ‏فى مباراة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل مع الوداد بهدف لمثله في مباراة الإياب وتوج باللقب الـ11 في تاريخ النادي.‏

وينضم لاعبو النادى الأهلى الدوليون لمعسكر منتخب مصر فى المغرب اليوم، الاثنين، بعد خوض مباراة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى مساء أمس الأحد، وهم محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمود كهربا.