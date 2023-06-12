شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تجهز فراعنة السلاح لبطولة أفريقيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منذ قليل منتخب السلاح إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لبطولة أفريقيا والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحرص أحمد الميداني عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة على متابعة كل التطورات مع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة الأفريقية ومناقشة الجهاز الإداري في كل التفاصيل الخاصة بوصول البعثات منذ اللحظات الأولى بالمطار مرورًا بالانتقالات والإعاشة والتدريب وحتى المغادرة.

ويأتي الاهتمام بالبطولة الإفريقية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الرياضي والسياسي بالقارة الإفريقية والمتابعة الدقيقة والمستمرة لعبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وأكد الميداني بأنه قام بالتواصل مع علاء أبوالقاسم المدير الرياضي للاتحاد، لتوفير الأوقات المناسبة لتدريب اللاعبين بالمنتخب المصري مع أيمن غنيم المدير الإداري ولتوفير التوقيتات المناسبة لباقي الفرق المشاركة.

يذكر أن بطولة إفريقيا ستقام للأسلحة الثلاث في منافسات الرجال والسيدات فردي وفرق خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو في صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر.