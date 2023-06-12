شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع رصيدها لـ17 لقباً بدوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأهلي على الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الأندية المصرية رصيدها من التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلى 17 لقباً، بواقع 11 لقباً للأهلي، 5 بطولات للزمالك، ولقب وحيد للنادي الإسماعيلي، وذلك بعد تتويج الأهلي بالنسخة الأخيرة 2023 بالتغلب على الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2، وجاء تتويج الأندية المصرية بهذه الألقاب كالتالي:

الأهلي

يتربع النادي الأهلي على عرش أكثر الفرق فوزًا بالأميرة السمراء في التاريخ، برصيد 11 مرة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب الخمسة ألقاب، فاز النادي الأهلي بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه في 1982، وألحقها بلقب 1987، قبل أن يكشّر عن أنيابه في الألفية الجديدة، والتي شهدت فوزه بثمانية ألقابٍ وضعته على عرش القارة.

تتويج الأهلي بدوري الأبطال جاء في مواسم: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.

الزمالك

فاز باللقب 5 مرات يحتل بها المركز الثاني بين الأكثر تتويجا -بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي-، وذلك في أعوام 1984 و1996 ضد شوتنج ستارز النيجيري، و1986 أمام أفريكا سبورت الإيفواري، و1993 على حساب أشانتي كوتوكو، وفي 2002 أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

الإسماعيلي

فاز مرة وحيدة عام 1969 أمام مازيمبي، وخسر عام 2003 ضد إنييمبا النيجيري، فيما وصل غزل المحلة للنهائي مرة واحدة، وخسرها أمام كارا برازيفيل، المنتمي لجمهورية الكونغو.