7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة بعد التتويج بلقب أفريقيا، وسفر بعثة المنتخب إلى المغرب لمواجهة غينيا، وتصدر نوران جوهر تصنيف الاسكواش.

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز بدورى أبطال أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة عقب الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والحصول على اللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب لمواجهة غينيا فى تصفيات أفريقيا.. صور

غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القاهرة فى طريقها إلى المغرب، لمواجهة منتخب غينيا فى المباراة المقرر لها يوم 14 يونيو الجارى في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة النادى الأهلى، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة، بعد تغلبه علي الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لاعبو الأهلى الدوليون يتوجهون إلى مقر إقامة معسكر المنتخب فى المغرب‏

توجه لاعبو الأهلى الدوليون "محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمدي فتحي وحسين ‏الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر"، بعد خوض مباراة الوداد، إلى ‏مقر معسكر المنتخب الوطني فى المغرب، استعدادًا لمباراة غينيا التي تقام يوم 14 يونيو ‏الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ‏ديفوار 2023.‏

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