الشناوي وشوبير ومعلول.. مشاهد استثنائية في ليلة تتويج الأهلي بلقب إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، مشاهد استثنائية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم، والحادية عشر في تاريخه، بعد تغلبه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

محمد الشناوي ومصطفى شوبير

وشهدت مراسم التتويج، 3 لقطات استثنائية، أبرزها ما قام به محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي مع زميله مصطفى شوبير.

وكان مصطفى شوبير هو من قام بحراسة مرمى الفريق الأحمر في لقاء الذهاب نتيجة إصابة الشناوي.

وبعد تعافي الشناوي، قرر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي استبعاد شوبير من قائمة مباراة الإياب.

وخلال تسلم الميدالية الذهبية، قام الشناوي بمنحها لمصطفى شوبير، تقديراً منه لدور الحارس الشاب في مباراة الذهاب.

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1677822915972954

علي معلول

ومن بين المشاهد التي لمست قلوب الجماهير، دموع التونسي علي معلول ظهير الأهلي عقب تتويج الفريق بلقب البطولة.

ويعد هذا اللقب هو الثالث لعلي معلول في مسيرته الناجحة مع الأهلي بعد نسختي 2020 و2021.

محمد هاني

وكان المشهد الأكثر تأثيرا عندما دخل محمد هاني لاعب الأهلي في نوبة بكاء شديدة بعد انتهاء مباراة الوداد البيضاوي المغربي.

وظهر هاني وهو يبكي بشدة بعد الفوز على الوداد والحصول على اللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

كهربا

كما ظهر محمود عبدالمنعم "كهربا" سعيدا للغاية بتتويج فريقه بلقب إفريقيا، خاصة وأنه شارك في البطولة انطلاقا من دور المجموعات بعد رفع الإيقاف عنه.

وعوقب كهربا بالإيقاف لمدة 6 أشهر حتى يناير الماضي على خلفية عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة رحيله عن الزمالك في 2019.

وعقب انتهاء المباراة، ظهر كهربا بإشارة الرقم 3، وهي ترمز إلى تتويجه باللقب القاري 3 مرات رفقة الأهلي.