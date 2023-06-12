شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحدد برنامجا خاصا لأحمد بلحاج بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامج تأهيلى خاص للمغربى أحمد بلحاج لاعب الفريق، لتعويض الفترة التى غاب فيها عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، ورفع معدل لياقته البدنية.

ويعود بلحاج إلى القاهرة، اليوم، الاثنين، قادمًا من إسبانيا بعد قضاء فترة الراحة مع أسرته هناك، وكان أوسوريو المدير الفني للفريق منح أحمد بلحاج راحة لمدة يومين إضافيين، بخلاف فترة الراحة التي منحها لجميع اللاعبين، حتي يتمكن من قضاء وقت مع أطول أسرته في إسبانيا.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا، الثلاثاء، استعدادا للفترة المقبلة.