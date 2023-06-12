"أجويرو" ينتظم فى تدريبات المنتخب الأولمبى

القاهرة - سامية سيد - انتظم عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، مهاجم فريق غزل المحلة، فى معسكر المنتخب الاولمبى المقام بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة غانا الأولمبى الخميس المقبل.

وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالى استعداداً لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب المؤهلة الى أولمبياد باريس 2024 ويخوض المنتخب مباراة ودية يوم 15 يونيو الجارى أمام غانا باستاد الإسكندرية.

وأعلن روجيريو ميكالي قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتضم القائمة 23 لاعباً هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

وكشف روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن استقرار الجهاز الفنى على اللاعبين الأكثر جاهزية، بعد إعطاء الفرصة لـ46 لاعباً فى البداية، وتصفيتهم لـ 23 لاعباً، يمثلون المنتخب فى أمم أفريقيا.

وقال ميكالى، فى المؤتمر الصحفى، "إن بعض الأندية منحت اللاعبين فرصة المشاركة، وأنا أوجه لهم الشكر لهذا التعاون، ولدينا رسم بيانى عن نسب مشاركة كل اللاعبين واخترنا القائمة بعناية كبيرة".

وأكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب قادر على التأهل للأولمبياد.