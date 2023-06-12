شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يشيد بميار شريف فى بطولة ماركارسكا وتقدمها للترتيب 40 عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى بالأداء البطولى الذى قدمته نجمة التنس المصرى والعالمى ميار شريف فى نهائى بطولة ماركارسكا وتتويجها باللقب الخامس فى بطولات المحترفات ذات فئة الـ125 .

واثنى اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى على الأداء المبهر للنجمة ميار شريف أمام اللاعبة الإيطالية جاسمين بولينى فى المباراة النهائية للبطولة.

وبرغم خسارة ميار شريف المجموعة الأولى إلا أنها تمسكت ببصيص الأمل الضعيف للغاية فى المجموعة الثانية حيث كانت متأخرة بنتيجة 5 / 2 ولكنها ومن رحم المعاناة استطاعت النفاذ وفازت بثلاثة أشواط متتالية لتصل للتعادل 5 / 5 ثم 6/ 6 وأخيرًا حسمت المجموعة الثانية 7/ 6 وسط ذهول وإعجاب الجماهير فى الملعب.

وفى المجموعة الثالثة الفاصلة تأخرت مجددًا 3/ 5 لتعود وتذيق جاسمين مرارة الخسارة مجددًا وتهزمها 7/ 6 وتحقق اللقب الثمين وتثبت أن الفتاة المصرية لا تعرف المستحيل.

ومع تتويج ميار شريف بلقب بطولة ماركارسكا تقدمت فى التصنيف العالمى للاعبات المحترفات إلى الترتيب رقم 40 عالميا للمرة الاولى لتواصل كتابة تاريخ كبير للغاية لرياضة التنس المصرى خاصة والرياضة المصرية عامة.

وأعرب مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعى عن فخره الشديد بما تحققه ايقونة التنس ميار شريف من انجازات عالمية والتى تضيف للرياضة والتنس المصرى والفتاة المصرية وقدرتها على التألق فى كل المحافل العالمية متمنيا لها المزيد والمزيد من التوفيق فيما هو قادم.