شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المصري يوجه رسالة لقندوسي بعد تتويجه مع الأهلي بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري، رسالة تهنئة إلى مواطنه أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي، بعد تتويج الأخير ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء.

ونشر دغموم صورة لقندوسي عبر حسابه على إنستجرام وعلق: تهانينا يا أخي.

رفع النادي الأهلي رصيده من الألقاب القارية إلى 25 لقباً قارياً على المستوى الأفريقي، بالإضافة إلى 3 ألقاب عربية،

وذلك بعد تغلب المارد الأحمر على الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2، وجاء تتويج الأهلي بهذه الألقاب كالتالي:

11 لقب دوري أبطال أفريقيا

يتربع النادي الأهلي على عرش أكثر الفرق فوزًا بالأميرة السمراء في التاريخ، برصيد 11 مرة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب الخمسة ألقاب، فاز النادي الأهلي بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه في 1982، وألحقها بلقب 1987، قبل أن يكشّر عن أنيابه في الألفية الجديدة، والتي شهدت فوزه بثمانية ألقابٍ وضعته على عرش القارة.

تتويج الأهلي بدوري الأبطال جاء في مواسم: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.

بطولة واحدة كأس الكونفدرالية

حمل الأهلي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) طوال تاريخه مرةً واحدةً فقط، كانت في عام 2014، ورغم أنها لا تصل إلى أهمية دوري أبطال أفريقيا، إلا أنها كانت هامة لجماهير القلعة الحمراء لإضافة لقب جديد في خزائن النادي.

8 ألقاب سوبر أفريقي

حقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي في 8 مناسبات سابقة، أولها في 2002 وآخرها في مرتين متتاليتين عامَي 2020 و2021.

وجاء تتويج الأهلي بهذا اللقب في مواسم: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021 (مايو)، 2021 (ديسمبر).

4 ألقاب كأس الكؤوس الأفريقية

حصد النادي الأهلي لقب كأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات في مواسم: 1984، 1985، 1986، 1993.

لقب واحد بالكأس الأفروآسيوية

توج النادي الأهلي بالكأس الأفروآسيوية مرة واحدة، خلال موسم 1988.

3 ألقاب عربية

وعن البطولات العربية، حقق المارد الأحمر كأس العرب للأندية الأبطال مرة واحدة موسم 1995، وكأس الكؤوس العربية مرة واحدة أيضًا، في موسم 1996، كما فاز بالسوبر العربي في مناسبتين، خلال موسمي 1997، 1998.