شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل مراكش استعدادًا لمواجهة غينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مراكش استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار .

يترأس بعثة بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب .

استقبل بعثة منتخب مصر مستشار السفارة أحمد مبارك وعدد من مسئولى الاتحاد المغربي ،ووجه خالد الدرندلي و حازم امام ومحمد غرابة مدير المنتخب الشكر للسفارة و الاتحاد المغربي على حسن الاستقبال و تسهيل إجراءات البعثة في مطار مراكش .



وصول منتخب مصر



وصول منتخب مصر



وصول منتخب مصر



وصول منتخب مصر



وصول منتخب مصر



وصول منتخب مصر



وصول منتخب مصر



وصول منتخب مصر