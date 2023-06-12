شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم سادس لاعب فى قائمة الأهلى يسجل فى نهائيات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى، اسمه قائمة هدافى الأهلى من القائمة الحالية فى مباريات نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما قاد الأهلى للتتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخه.

وسجل محمد عبد المنعم هدف التعادل للأهلى أمام الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، بيتوج الأهلى باللقب بمجموع المباراتين 3/ 1 على الوداد المغربى.

وأضبح محمد عبد المنعم سادس لاعب فى قائمة الأهلى الحالية يسجل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سبقه 5 لاعبين نجحوا فى التسجيل من قبل.

ويتقدم هؤلاء اللاعبين عمرو السولية، الذى استطاع التسجيل في نهائي أفريقيا 2018 أمام الترجى التونسى، كما سجل في نهائي 2019 أمام الزمالك، كما سجل فى نهائي 2021 أمام كايزر تشيفيز، وكذلك محمد مجدى أفشة الذى نجح فى التسجيل بنهائي 2019 أمام الزمالك، وكذلك 2020 أمام كايزر تشيفيز.

ثالث اللاعبين هو محمد شريف مهاجم الأهلى الذى سجل في نهائي 2020 أمام كايزر تشيفيز، والجنوب أفريقي بيرسى تاو ومحمود كهربا اللذين سجلوافي مباراة الذهاب أمام الوداد.

ويحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل 18 يونيو، عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق، وقرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.