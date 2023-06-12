شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة بحرى.. تعرف على فرص صعود بلدية المحلة وطنطا ودكرنس للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك 3 أندية فرص الصعود للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، قبل الجولة الأخيرة من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى لكرة القدم.

ويعتلى فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 55 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة على فريق طنطا صاحب الوصافة بعد مرور 29 جولة من المسابقة، و3 نقاط عن دكرنس صاحب المركز الثالث والذى لا زال يمتلك فرصة الصعود للممتاز أيضا.

وتنتظر فريق بلدية المحلة مواجهة نارية مع دكرنس على أرضه فى الجولة الختامية، فى حين يلتقى طنطا مع فريق المنصورة فى نفس الجولة.

ونستعرض فرص الثلاثة أندية فى الصعود للدورى الممتاز..

بلدية المحلة

يحتاج بلدية المحلة الفوز للصعود مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة طنطا، وفى حال التعادل ينتظر تعثر طنطا أمام المنصورة.

طنطا

يحتاج فريق طنطا الفوز على المنصورة مع تعادل بلدية المحلة أو هزيمته أمام دكرنس، ليخطف بطاقة العبور للدورى الممتاز.

دكرنس

يمتلك فريق دكرنس أقل الحظوظ ولكنها موجودة، حيث يحتاج الفوز على بلدية المحلة وهزيمة فريق طنطا أو التعادل مع المنصورة، ليتساوى الجميع برصيد 55 نقطة، ويصعد بالمواجهات المباشرة مع الفريقين.