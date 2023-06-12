شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى وحازم إمام والمنتخب فى استقبال لاعبى الأهلي بمطار مراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل خالد الدرندلى وحازم إمام عضوا اتحاد الكرة، وبعثة المنتخب الوطنى لاعبى الأهلي بمطار مراكش بالمغرب، حيث انضم كل من للبعثة فى المغرب وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني و حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، إلى مراكش استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار .

يترأس بعثة بعثة منتخب مصر الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب.

استقبل بعثة منتخب مصر مستشار السفارة أحمد مبارك وعدد من مسئولي الاتحاد المغربي ووجه خالد الدرندلي وحازم امام ومحمد غرابه مدير المنتخب الشكر للسفارة والاتحاد المغربي على حسن الاستقبال وتسهيل إجراءات البعثة في مطار مراكش .