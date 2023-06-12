شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال ينتظم في تدريبات البنك الأهلى عقب الاستبعاد من منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد هلال لاعب البنك الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية، عقب الاستبعاد من قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة الي بطولة أفريقيا.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

واختار فيتوريا 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد كما ينتظم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تدريبات منتخب مصر.

ويستعد البنك الاهلى لمواجهة الطلائع، في المباراة المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

وتعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة.