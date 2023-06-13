شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بنادى الزمالك يهزم مركز شباب كفر الأمير برباعية تحت أنظار أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق "الأمل" بنادي الزمالك الفوز على مركز شباب كفر الأمير بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أحرز أهداف فريق الأمل كل من: مصطفى خالد، وإبراهيم محمد، وعلي ياسر، ومحمد صلاح.

وشهدت المباراة مشاركة العديد من العناصر الشابة مواليد 2001 و2002 و2003، من أجل الوقوف على مستواهم، تمهيدا للاستعانة بعناصر منهم خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول.

وحرص كل من: إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالنادي، والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول، ومدحت عبد الهادي المدرب العام، وأحمد مجدي المدرب المساعد على متابعة المباراة.

كما حرص كل من: طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" وعصام مرعي مدير قطاع الناشئين وتامر عبد الحميد المدير الفني للقطاع، على متابعة اللقاء.

ويقود فريق الأمل: أحمد رزق مدربا ويعاونه محمد مصطفى ومحمد عمر ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى ومصطفى محمود مخططا للأحمال ومصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي إداريا.