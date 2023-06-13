شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن تدشين قطاع الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي المقاولون العرب تدشين قطاع كرة القدم النسائية بالنادي بتأسيس فريق أول وأكاديمية وفريق لمواليد 2005 على أن تجرى الاختبارات داخل النادي يومي الجمعة والثلاثاء في الخامسة مساء لاختيار العناصر التي ستنضم للفريق الأول ولمن يرغب في الانضمام للأكاديمية.

وتجري الاختبارات تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين سعيا من النادي لمواكبة التطور وصناعة قطاع كرة قدم نسائية ينافس بقوة من خلال اختيار أفضل العناصر.

مواعيد الاختبارات لكل الأعمار السنية يومي الجمعة والثلاثاء الخامسة مساء بمقر النادي بالجبل الأخضر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة فريق سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وتعادل أسوان والمقاولون 1-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليحافظ المقاولون على تواجده في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.