شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى جديد لـ"بامبو" فى البنك الأهلى قبل خوض التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، لاختبار طبى جديد قبل خوض التدريبات الجماعية للفريق لتحديد موقفه قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس مصر.

ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر فريق البنك الأهلى هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف.

ويستعد البنك الاهلى لمواجهة الطلائع، في المباراة المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

وتعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة.