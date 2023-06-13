شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يصعد 7 ناشئين لتدعيم الإسماعيلى فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تصعيد 7 ناشئين من قطاع الناشئين لتدريب الإسماعيلى، استعدادا لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتم تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين هم: عبد الله السعيد ومحمد بحيرى ومحمد زيدان ومحمد وجدى وعبد الله حسنى ومحمد خطارى وبشار أشرف بالإضافة للرباعى الصاعد مروان حمدى وأبو بكر حمزة وعمر الساعى وإياد العسقلانى.

وشهد المران حضور جميع اللاعبين ماعدا الثلاثى عبد الرحمن مجدى ومحمد حسن للإصابة وكريم عرفات بسبب الامتحانات الدراسية.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، قد قرر إيقاف مستحقات لاعبيه لأجل غير مسمى، بسبب الخسارة الأخيرة من طلائع الجيش، والتى أدت لتأزم موقف الدراويش فى جدول الدوري.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.