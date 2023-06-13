شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى "كامل العدد" فى أول أيام معسكر الإعداد لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، فى معسكره المغلق بالإسكندرية اليوم استعدادا للقاء غانا وديا الخميس المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وأدى المنتخب تدريبا قويا فى أول أيام المعسكر تحت قيادة البرازيلي ميكالى، المدير الفني، الذى حرص على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بالفندق وقبل بدء التدريب لمراجعة بعض الأمور الفنية التى تم شرحها على مدار المعسكرات الماضية.

ويستمر المعسكر بالإسكندرية حتى الخميس المقبل ثم يحصل المنتخب على 24 ساعة راحة قبل السفر فى اليوم التالى إلى الرباط لخوض معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودى مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مباريات مجموعته.

ويفتتح الفراعنة منافساتهم فى كأس الأمم الأفريقية يوم 25 يونيو أمام النيجر، وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر، بينما تضم المجموعة الأولى كلا من: المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.