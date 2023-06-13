شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 21 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها وصول بعثة المنتخب الوطني إلى المغرب استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأربعاء المقبل، وفوز فريق الأمل بالزمالك وديا على نظيره مركز شباب الأميرية.

فريق الأمل بنادى الزمالك يهزم مركز شباب كفر الأمير برباعية تحت أنظار أوسوريو

حقق فريق "الأمل" بنادي الزمالك الفوز على مركز شباب كفر الأمير بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. أحرز أهداف فريق الأمل كل من: مصطفى خالد، وإبراهيم محمد، وعلي ياسر، ومحمد صلاح. اختبار طبى جديد لـ"بامبو" فى البنك الأهلى قبل خوض التدريبات الجماعية يخضع كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، لاختبار طبى جديد قبل خوض التدريبات الجماعية للفريق لتحديد موقفه قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس مصر. ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر فريق البنك الأهلى هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف. ويستعد البنك الاهلى لمواجهة الطلائع، في المباراة المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

انتهاء امتحانات الدبلومة الأفريقية لتدريب كرة القدم A .. صور

اختتمت اليوم فعاليات الدبلومة الأفريقية A التي نظمتها إدارة المدربين في الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وإنسان عاشور منسق الدورة، وعُقد اليوم امتحان نظري كرة القدم، ونظري العلوم المرتبطة، وتحليل فيديو لمواقف اللعب.

الجزائر وجنوب أفريقيا تنضمان للدول المتوج محترفوها بكأس أفريقيا مع الأهلي

انضمت دولتا الجزائر وجنوب أفريقيا إلى قائمة الدول المتوج محترفيها مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد حصد النجمة الأفريقية رقم 11 في تاريخه، عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي نهائي أفريقيا.

وحقق أحمد قندوسي وبيرسي تاو أول ألقابهما في دوري الأبطال مع الأهلي، فيما كان لقب الأميرة الأفريقية هو الثاني للجنوب أفريقي، بعدما سبق أن تُوج به في نسخة 2016، عقب الفوز مع صن داونز على حساب الزمالك في نهائي أفريقيا عام 2016.

محمد هلال ينتظم في تدريبات البنك الأهلى عقب الاستبعاد من منتخب مصر

انتظم محمد هلال لاعب البنك الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية، عقب الاستبعاد من قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة الي بطولة أفريقيا.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

خالد الدرندلى وحازم إمام والمنتخب فى استقبال لاعبى الأهلي بمطار مراكش

استقبل خالد الدرندلى وحازم إمام عضوا اتحاد الكرة، وبعثة المنتخب الوطنى لاعبى الأهلي بمطار مراكش بالمغرب، حيث انضم كل من للبعثة فى المغرب وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني و حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

خالد عوض يعود لتدريبات الطلائع بعد انتهاء المهمة مع الفراعنة

ينتظم خالد عوض، لاعب طلائع الجيش، فى تدريبات فريقه بعدما انتهت مهمته مع منتخب مصر بعدما كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر استدعاء 6 لاعبين من مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد قبل العودة إلى أنديتهم، لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب.