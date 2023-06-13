شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم الإثنين 21 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها وصول بعثة المنتخب الوطني إلى المغرب استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأربعاء المقبل.

المنتخب الأولمبى "كامل العدد" فى أول أيام معسكر الإعداد لأمم أفريقيا انتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، فى معسكره المغلق بالإسكندرية اليوم استعدادا للقاء غانا وديا الخميس المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

انتهاء امتحانات الدبلومة الأفريقية لتدريب كرة القدم A .. صور

اختتمت اليوم فعاليات الدبلومة الأفريقية A التي نظمتها إدارة المدربين في الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وإنسان عاشور منسق الدورة، وعُقد اليوم امتحان نظري كرة القدم، ونظري العلوم المرتبطة، وتحليل فيديو لمواقف اللعب.

الجزائر وجنوب أفريقيا تنضمان للدول المتوج محترفوها بكأس أفريقيا مع الأهلي

انضمت دولتا الجزائر وجنوب أفريقيا إلى قائمة الدول المتوج محترفيها مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد حصد النجمة الأفريقية رقم 11 في تاريخه، عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي نهائي أفريقيا.

وحقق أحمد قندوسي وبيرسي تاو أول ألقابهما في دوري الأبطال مع الأهلي، فيما كان لقب الأميرة الأفريقية هو الثاني للجنوب أفريقي، بعدما سبق أن تُوج به في نسخة 2016، عقب الفوز مع صن داونز على حساب الزمالك في نهائي أفريقيا عام 2016.

محمد هلال ينتظم في تدريبات البنك الأهلى عقب الاستبعاد من منتخب مصر

انتظم محمد هلال لاعب البنك الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية، عقب الاستبعاد من قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة الي بطولة أفريقيا.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

خالد الدرندلى وحازم إمام والمنتخب فى استقبال لاعبى الأهلي بمطار مراكش

استقبل خالد الدرندلى وحازم إمام عضوا اتحاد الكرة، وبعثة المنتخب الوطنى لاعبى الأهلي بمطار مراكش بالمغرب، حيث انضم كل من للبعثة فى المغرب وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني و حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

خالد عوض يعود لتدريبات الطلائع بعد انتهاء المهمة مع الفراعنة

ينتظم خالد عوض، لاعب طلائع الجيش، فى تدريبات فريقه بعدما انتهت مهمته مع منتخب مصر بعدما كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر استدعاء 6 لاعبين من مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد قبل العودة إلى أنديتهم، لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب.

بطاقة بحرى.. تعرف على فرص صعود بلدية المحلة وطنطا ودكرنس للممتاز

تمتلك 3 أندية فرص الصعود للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، قبل الجولة الأخيرة من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى لكرة القدم.

ويعتلى فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 55 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة على فريق طنطا صاحب الوصافة بعد مرور 29 جولة من المسابقة، و3 نقاط عن دكرنس صاحب المركز الثالث والذى لا زال يمتلك فرصة الصعود للممتاز أيضا.

محمد عبد المنعم سادس لاعب فى قائمة الأهلى يسجل فى نهائيات دورى أبطال أفريقيا

كتب محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى، اسمه قائمة هدافى الأهلى من القائمة الحالية فى مباريات نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما قاد الأهلى للتتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخه.

وسجل محمد عبد المنعم هدف التعادل للأهلى أمام الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، بيتوج الأهلى باللقب بمجموع المباراتين 3/ 1 على الوداد المغربى.

بعثة منتخب مصر تصل مراكش استعدادًا لمواجهة غينيا.. صور

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مراكش استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار .

يترأس بعثة بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب .

لاعب المصري يوجه رسالة لقندوسي بعد تتويجه مع الأهلي بأفريقيا

وجه الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري، رسالة تهنئة إلى مواطنه أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي، بعد تتويج الأخير ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء.

ونشر دغموم صورة لقندوسي عبر حسابه على إنستجرام وعلق: تهانينا يا أخي.

اتحاد التنس يشيد بميار شريف فى بطولة ماركارسكا وتقدمها للترتيب 40 عالميًا

أشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى بالأداء البطولى الذى قدمته نجمة التنس المصرى والعالمى ميار شريف فى نهائى بطولة ماركارسكا وتتويجها باللقب الخامس فى بطولات المحترفات ذات فئة الـ125 .

وأثنى اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى على الأداء المبهر للنجمة ميار شريف أمام اللاعبة الإيطالية جاسمين بولينى فى المباراة النهائية للبطولة.