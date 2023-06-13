شكرا لقرائتكم خبر عن مدربو الرخصة A يحتفلون بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مدربو الدبلومة الأفريقية A المقامة بمركز المنتخبات الوطنية بفوز النادي الأهلي ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بتقطيع التورتة وعليها الرقم 11، وتم تكريم علي ماهر وعماد النحاس وعادل مصطفى وأحمد أيوب وخالد بيبو وطارق سليمان ووائل رياض شيتوس ومحمد عبد الكريم ووليد سليمان لاعبي الأهلي السابقين المشاركين في الدبلومة بجانب عبد المنعم شطة لاعب الأهلي الأسبق في الثمانينات.



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وفي نهاية الامتحانات احتفل المدربون بالدكتور جمال محمد علي، وكرّموه؛ لمجهوده الكبير في عودة الرخص وتنظيم الدورة بإهدائه درعا عليه اسم الدورة وتاريخها باعتبارها دورة تاريخية استمرت ثلاثة أشهر بعدد 280 ساعة لأول مرة.

وقام كل من: عبد الظاهر السقا وعلي ماهر وأحمد الكاس وخالد جلال، بتسليم الدرع للدكتور جمال محمد على، الذي وجه الشكر للجميع على الالتزام الانضباط والاجتهاد طوال ثلاثة أشهر.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.