شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 12 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 12 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأبيض، يحدد برنامجا خاصا للمغربى أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق، وتدريبات علاجية لمحمد عواد وسيف الدين الجزيرى وسامسون.

أوسوريو يحدد برنامجا خاصا لأحمد بلحاج بعد العودة من الإجازة

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للمغربى أحمد بلحاج لاعب الفريق، لتعويض الفترة التى غاب فيها عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، ورفع معدل لياقته البدنية.

عواد والجزيرى وسامسون يخضعون لتدريبات علاجية فى مران الزمالك

خضع الثلاثى محمد عواد والتونسى سيف الدين الجزيرى والبنيني سامسون أكينيولا لبرنامج تأهيلي على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا للفترة المقبلة.

الزمالك يعلن وصول "بلحاج" اليوم بعد إجازة إضافية فى إسبانيا

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد وصول المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق إلى القاهرة. وأكد الجهاز الإداري أن أحمد بلحاج سيصل القاهرة اليوم، الاثنين، قادمًا من إسبانيا بعد قضاء فترة الراحة مع أسرته هناك.

ثلاثى الزمالك ينضمون لمعسكر المنتخب الأولمبى

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، غياب كل من حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ثلاثي الأبيض.

تفاصيل جلسة "أوسوريو" مع لاعبى الزمالك اليوم استعدادا لفاركو

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة .

الزمالك يرفض التفريط فى القوام الأساسى لفريق الكرة

اتخذت إدارة نادى الزمالك قرارًا بعدم مناقشة أى عروض محلية تتلقاها الفترة المقبلة للاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق الأبيض، والذين يرفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، التفريط فى خدماتهم باعتبارهم الأعمدة الأساسية، والتي سيقوم الجهاز الفني بتحديد العناصر التى يحتاجها والصفقات المراد إبرامها فى الميركاتو الصيفي المقبل، بناءً على هذا القوام الأساسي.