شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرب عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسى ويشكر كل المؤسسات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن امتنانه الشديد للتهنئة الرقيقة التي تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ النادي.
ووجه مجلس الإدارة الشكر والتحية إلى سيادته وإلى كل مؤسسات الدولة التي تدعم الكيانات الناجحة لرفع اسم مصر في المحافل القارية.
وبعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة، رفع الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 147، وفاز الأهلي بأول بطولة في تاريخه في العاشر من أبريل 1923 وهي كأس السلطان حسين.
على المستوى القاري والعالمي فاز الأهلي بـ25 بطولة مختلفة:
- فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 11 مرة.
- فاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.
- فاز بكأس الكونفيدرالية مرة واحدة.
- فاز بكأس السوبر الأفريقي 8 مرات.
- فاز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.
هذا بخلاف فوز الأهلي بثلاث ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وعلى المستوى المحلي فاز الأهلي بـ118 بطولة مختلفة:
- فاز ببطولة الدوري العام 42 مرة.
- فاز ببطولة كأس مصر 38 مرة.
- فاز ببطولة كأس السلطان حسين 7 مرات.
- فاز بدوري القاهرة 16 مرة.
- فاز بكأس السوبر المصري 13 مرة.
- فاز بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.
- فاز بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.
أما على المستوى العربي ففاز الأهلي بـ4 بطولات مختلفة:
- فاز بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.
- بالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة.
- فاز بكأس النخبة العربية مرتين.
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