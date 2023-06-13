الأهلى يعرب عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسى ويشكر كل المؤسسات الوطنية

القاهرة - سامية سيد - عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن امتنانه الشديد للتهنئة الرقيقة التي تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

ووجه مجلس الإدارة الشكر والتحية إلى سيادته وإلى كل مؤسسات الدولة التي تدعم الكيانات الناجحة لرفع اسم مصر في المحافل القارية.

وبعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة، رفع الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 147، وفاز الأهلي بأول بطولة في تاريخه في العاشر من أبريل 1923 وهي كأس السلطان حسين.