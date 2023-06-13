شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مورو وغياب 4 لاعبين فى تدريبات الاتحاد السكندري استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى لتدريباته اليومية بعد الراحة التي منحها المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش للاعبين، وانتظم فى التدريبات اليوم محمد جابر "زنجا" مدرب حراس المرمى الجديد الذي حل بديلاً لمكاوي مدرب حراس المرمى المغربي الذي اعتذر عن استكمال المشوار مع الفريق السكندري.

وتضمنت تدريبات اليوم فقرة فك العضلات وتدريب خفيف لمدة 60 دقيقة، وغاب عن تدريبات اليوم كل من: المهدي سليمان ومابولولو ومحمود علاء لظروف خاصة، كما غاب هشام صلاح لانضمامه للمنتخب.

وظهر اللاعب عبد الغني محمد متأثرًا وبحزن شديد بعد ان تم استبعاده من التجمع الأخير للمنتخب الأولمبي الذي سيشارك في التصفيات الافريقية بالمغرب المؤهلة للاولمبياد القادمة التي ستقام بباريس 2024.

كما شارك ساليفو مورو في اول تدريب له بعد عودته من عزاء والدته واستقبله اللاعبون بحرارة وتمت مواساته بوفاة والدته، وطالب زوران اللاعبين بالتركيز الشديد وبذل الجهد استعداد لموقعه ببراميدز فى كاس مصر والمقرر لها 22 من الشهر الجارى