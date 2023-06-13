الإسماعيلى يخوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين لمواجهة أسوان بالدورى

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القاهرة - سامية سيد -

طلب حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض مباراتين وديتين فى فترة التوقف الحالية لتجهيز اللاعبين لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ونجح الجهاز الإدارى فى الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف يومى 15 يونيو و18 يونيو أمام المصرى ودمياط، لتجهيز اللاعبين للمواجهة المصيرية أمام أسوان التى يأمل حمزة الجمل فى الفوز بها للابتعاد عن مناطق الخطر فى الدورى.

ويواصل فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة أسوان بعد الراحة لمدة 3 أيام التى منحها حمزة الجمل للفريق بعد الهزيمة من الطلائع بهدف نظيف فى الجولة الماضية من الدورى.

وشهد المران حضور جميع اللاعبين ماعدا الثلاثى عبد الرحمن مجدى و محمد حسن للإصابة وكريم عرفات بسبب الامتحانات الدراسية.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، قد قرر إيقاف مستحقات لاعبيه لاجل غير مسمى، بسبب الخسارة الأخيرة من طلائع الجيش، والتى أدت لتأزم موقف الدراويش فى جدول الدوري.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.