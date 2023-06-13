شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل حسام حسن عن تدريبات سموحة الجماعية استعدادا للمباريات المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، على الاجتماع مع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، للاطمئنان عليه خلال مران سموحة اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها 24 يونيو الجارى فى كأس مصر.

ويعانى حسام حسن من الإصابة بكسر فى شظية القدم، والتى على أثرها وضع قدمه فى الجبس بعد الإصابة التى تعرض لها أمام غزل المحلة فى الدورى.

وأكد حسام حسن لأحمد سامى أنه يسير بشكل جيد فى برنامجه التأهيلى، وسيكون جاهزا لخوض التدريبات بعد 10 أيام فقط، وسيبذل أقصى جهد ليكون جاهزا لمباريات سموحة فى الدورى.

وفي سياق آخر، يأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في استغلال فترة التوقف الدولى في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.