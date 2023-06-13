شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتدرب على فترتين لتجهيز اللاعبين للمباريات المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، التدريب على فترتين صباحية ومسائية لتجهيز اللاعبين، استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها 24 يونيو الجارى فى كأس مصر.

ويتدرب سموحة فى الثامنة والنصف صباحا، ثم التدريب فى الرابعة والنصف مساء، لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أكمل لخوض المباريات المهمة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.

وأجرى جونيور أجايى عملية جراحية أخرى، بعدما أثبتت الأشعة حاجته لعملية جديدة للتعافى من الإصابة بكسر في ساق القدم تعرّض لها في آخر المباريات الودية استعدادا للموسم الحالي، والتي أبعدته عن المباريات الماضية.

كما صرفت إدارة سموحة مستحقات شهرين للنيجيري أجايى والتكفل بكل ما يحتاجه اللاعب للعودة مجددا للملاعب والمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.