مصطفى شوبير: تشجيع جمهور الأهلى لى أمام الوداد أفضل لحظات حياتى

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القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى شوبير، حارس النادى الأهلى، أن حراسته لمرمى النادى الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى "رزق من ربنا".

وقال مصطفى شوبير، فى حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لن أنسى موقف جمهور الأهلى عندما نزلت أرض الملعب والدعم الكبير الذى لاقيته من الجمهور والهتافات باسمى والسد العالى الجديد، وأى لاعب فى الدنيا يتمنى مثل هذا الدعم، وتشجيع الجمهور لى أمام الوداد أفضل لحظات حياتى".

وأضاف: "مشهد جمهور الأهلى فى ضهرى بنهائى أفريقيا حلم حياتى، ولما بنزل الماتش لا بفتكر أبويا ولا أمى، ولكن الجمهور أعاد الهتافات لاسمى بنفس الحالة التى كان عليها اسم والدى فى يوم من الأيام".

وتابع شوبير: "سواء كنت حارس تانى أو تالت بكون مجهز نفسى إنى هلعب فى أى وقت، ولحظة إصابة على لطفى أمام إنبى كنت جاهز، وقلت فيه حالة نحس فى مركز حراسة المرمى بعد إصابتى فى مباراة طلائع الجيش".

واستطرد: "حراستى للأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا رزق من ربنا، وبحاسب نفسى دائما على أى هدف يسكن فى شباكى".

وأردف: "قندوسى قالى قبل الماتش إنى هلعب ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكولر دائما بيقول للاعبية إن أهم ماتش عندك هو اللى جاى ما تبصش للى بعده".

وعن إبلاغه بالنهائى، قال شوبير: "كولر جالى وقال لى أنت حاسس أنك هتلعب ماتش النهائى قلتله أنا مهيئ نفسى لذلك بس مش عارف، فقال لى المهم أنك تلعب بكل أرياحية وتعمل اللى عليك ولا تقلق لأنى واثق إنك هتعمل ماتش كويس، والجلسة لم تستغرق أكتر من 3 دقائق".