شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: أستغرب نفسى وأشعر بالضيق عندما أضيع الفرص السهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي، أن إهدار الفرص أمر طبيعي بالنسبة للمهاجمين، وأنه يشعر بالضيق عندما يهدر فرصا سهلة وقال: "نحن نلعب كرة قدم ومن الطبيعي أن نهدر الفرص ومن الطبيعي أن أسجل الأهداف".

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وقال شريف، عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم: "حزين جدا بسبب فرصتي الضائعة أمام الوداد، وكان من الطبيعي أن تدخل الشباك، وأيضا كان من الطبيعي أن تضيع، لأن الكرة كانت من زاوية صعبة جدا ومغلقة، ولكن كان من الممكن أن أتصرف بشكل أفضل بالطبع".

وأضاف مهاجم الأهلي: "لا أبرر لنفسي الخطأ وأحاول تصحيحه، وأيضا الكرة كان من الممكن أن تدخل الشباك حتى عندما سددتها بشكل سيئ إذا كان هناك توفيق".

واختتم شريف تصريحاته قائلا: "إهدار الفرص أمر طبيعي، وسوف أهدر المزيد من الفرص لأنه لا يوجد مهاجم يسجل كل الفرص التي تتاح له".