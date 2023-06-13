شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الله يجهز حراس المصرى استعدادا لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد خالد عبد الله، مدرب حراس مرمى النادي المصري، جلسة خاصة مع حراس الفريق، عصام ثروت، محمود جاد، ومحمد شحاتة، وذلك على هامش استعدادات الفريق لمواجهة فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وعقد خالد عبد الله، مدرب حراس مرمى النادي المصري، جلسة خاصة مع حراس الفريق، عصام ثروت، محمود جاد، ومحمد شحاتة، وذلك على هامش استعدادات الفريق لمواجهة فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وعاد النادي المصري إلى استئناف تدريباته داخل معسكره ببورسعيد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجاري.

وأكد عبد الله ثقته في جميع الحراس، مضيفاً أن الفرصة ستتاح للجميع في الفترة المقبلة، كما منح مدرب المصري، حراس الفريق البورسعيدي بعض التعليمات الفنية استعدادا للقاء المرتقب مع فيوتشر، مؤكداً أنهم سيكون لهم دور كبير في حسم تلك المباراة لإسعاد الجماهير.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري، فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به في مباراة غزل المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل في نقاش حاد مع زملائه في الفريق بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها المصري في مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

وقرر الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران، لاعب خط وسط الفريق، مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.