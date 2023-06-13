شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم تخصص تسجيل أهداف حاسمة فى شباك قطبى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، المشهد بعد نجاحه في تسجيل هدف تتويج الأهلي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، في مرمى الوداد المغربي، في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور النهائي للبطولة الأفريقية، بعد الفوز في مجموع مباراتي النهائي 3 / 2.

هدف عبد المنعم الحاسم في مرمى الوداد لم يكن الوحيد للاعب في شباك الفرق المغربية، بل سبق له تسجيل أكثر من هدف حاسم في شباك كبيري الكرة المغربية، الوداد والرجاء، وسجل محمد عبد المنعم هدفا حاسما في مرمى الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي للنسخة الماضية 2022، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 44 بعدما تقدم الرجاء في النتيجة عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى نصف النهائي من قلب ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

أهداف محمد عبد المنعم الحاسمة لم تتوقف، بل سجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الرجاء المغربي بمباراة ذهاب ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة الأفريقية في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل فريقه الهدف الثاني في الشوط الثاني وينجح في التعادل سلبيا بمباراة الإياب بالمغرب والعودة من كازابلانكا ببطاقة الصعود إلى نصف النهائي.

وعاد عبد المنعم لتسجيل الأهداف الحاسمة في المباراة النهائية، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى الوداد المغربي في إياب الدور النهائي، بعدما كان اللقب في طريقه إلى الوداد، باعتبار أن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، قبل أن تغير رأسية عبد المنعم مسار البطولة من الوداد إلى الأهلي ويقود فريقه نحو التتويج بلقب النجمة الأفريقية الـ11 في تاريخ ناديه.

وساهم عبد المنعم في تسجيل ثلاثة أهداف حاسمة في شباك قطبي الكرة المغربية، مكنت فريقه من إقصاء ممثلي الكرة المغربية، ومساعدة فريقه نحو خطف بطاقة الصعود أو التتويج باللقب الإفريقي.