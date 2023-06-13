شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى: تفاجأت بموقف الشناوى مع شوبير.. وأتمنى الاستمرار فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن حراس الفريق الأربعة يظهرون بشكل جيد، سواء أنا أو الشناوي أو شوبير أو حتى حمزة علاء، الذي ينتظر الحصول على فرصة.

وقال لطفي، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" في برنامج ملعب أون تايم: "كولر دومًا ما يخبرنا بضرورة أن يكون الحراس الأربعة جاهزون بنسبة 100% للمشاركة في المباريات.. أي حارس موجود يلعب باسم الأهلي، لذا نقف خلفه وندعمه".

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وأضاف لطفي: "أتمنى أن أبقى في الأهلي طول عمري، وأن أعتزل هنا وأخرج من الباب الكبير.. لكن رحيلي أو بقائي أمر يعود إلى إدارة النادي".

وعن موقف الشناوي مع شوبير، علق لطفي بأن "هذا دليل على علاقة الحب بين اللاعبين، وفوجئت بالموقف الرائع الذي قام به، ومصطفى شوبير يستحق ذلك".