شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: ذاكرت لاعبى الوداد بشكل مفصل وكرة العارضة خرجت بدعوة أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى شوبير، حارس النادى الأهلى، أنه ذاكر لاعبى الوداد المغربى قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا بشكل مفصل، وربنا كان موفقنى جدا بدعوة أمى.

وقال مصطفى شوبير، فى حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "فى ناس فى حياتى هما مرايتى وبسمع ليهم دايما، ولازم أرجع لهم فى كل خطوة حتى أسير بشكل صحيح".

وأضاف: "انفراد صلاح محسن توفيق من ربنا، فأنا خدت خطوتين وبدأت أوهمه أنى هنزل تحت وأول ما لعب الكرة قفزت بأعلى حاجة عندى وربنا وفقنى".

وتابع: "كنت محتاج أحافظ على تركيزى بعد تصدى تسديدة خطيرة فى مباراة الوداد حتى لا أشوش تركيزى وأخطأ فى اللعبة التالية، وخرجت على مهاجم الوداد بسرعة وفردت كل جسمى أمامه، وكل الحراس متأثرين بمانويل نوير".

واستطرد: "كنت مذاكر الضربات الثابتة للاعبى الوداد قبل مباراة النهائى، وأخذت قرار أنى أمسك الكرة مرة واحدة لأنى توقعت أنه هيشوطها فى زاويتى لأنى الحارس الثالث وربنا وفقنى".

وأردف: "طاهر محمد طاهر قال لى على تصدى الركلة الثابتة فى مباراة الوداد إنت مجنون، وتسديدة الوداد اللى جت فى العارضة ملمستهاش وطلعت بدعوة أمى".

وواصل: "مش بتكلم مع حد يوم المباراة ولا حتى والدتى، وأختى بتبعت ليا أدعية قبل المباراة ولازم أقرأها".

وعن هدف الوداد، قال: "هدف الوداد فى القاهرة خطأ من جميع اللاعبين، ولكن لم نتوقف عنده كثيرا، وبعد المباراة كان عندنا ثقة إننا هنروح نسجل فى المغرب وناخد البطولة والحمد لله حصل".