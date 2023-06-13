شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: كنا واثقين من الفوز باللقب الأفريقى.. وأحلم بإنهاء مسيرتى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو السولية، قائد النادي الأهلي: "الحمد لله على الفوز باللقب الأفريقي.. جميع لاعبي الفريق كانت لديهم ثقة منذ مباراة الذهاب فى الفوز بالبطولة حتى عندما استقبلنا الهدف الأول في مباراة الإياب".

وأضاف عمرو السولية، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم: "إنهاء مسيرتى في الفريق الأحمر بمثابة الحلم، وحتى إذا جاء عرض لي من الخارج يجب أن أعود في القرار للنادي الأهلي"، مشيراً إلى أن الفريق أصبح عقدة للأندية الأخرى في قارة أفريقيا.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب التعادل مع الوداد المغربي 1-1 في مباراة إياب النهائي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

وتابع: "كان يجب علينا تحمُّل المسؤولية بعد ما حدث في النهائي الموسم الماضي، الجميع كانوا قلقين مما حدث من الأداء التحكيمي في مباراة الذهاب وأن يتكرر في مباراة العودة".

واختتم السولية تصريحاته قائلا: "لا يوجد لاعب يخلق أزمة في النادي الأهلي، الجميع لديه حالة حب في النادي، وجميعنا رأينا الانتصارات والبطولات سويا، أنا تحت أمر النادي الأهلي وما يراه الجهاز الفني، سواء بإشراكي أساسياً أو لا، وأتمنى الخير لأي لاعب يشارك مكاني في الملعب".