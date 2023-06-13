شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدى مرانه الأول بمراكش استعدادا لغينيا وتدريبات بدنية للاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مرانا أمس على الملعب الفرعي لاستاد الملعب الكبير بمراكش استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار .

واكتفى لاعبو النادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية، عقب مشاركتهم في مباراة الوداد المغربي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا، بينما خاض باقي اللاعبين مرانهم بشكل طبيعي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

وحضر مران منتخب مصر الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو المجلس ورئيسى بعثة المنتخب في المغرب.