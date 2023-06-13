شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول المشاركة فى بطولة أفريقيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد السلاح عن الدول التى أكدت المشاركة فى بطولة أفريقيا والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وضمت قائمة الدول كلا من: بنين، كوت ديفوار وليبيا والمغرب ومالى وموريشيوس والكونغو وكينيا والرأس الأخضر وغانا ونيجيريا وتوجو وبوركينا فاسو والنيجر والكاميرون والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس والجزائر ورواندا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للمنافسة.

وحرص أحمد الميداني، عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، على متابعة كل التطورات مع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة الأفريقية ومناقشة الجهاز الإداري في كل التفاصيل الخاصة بوصول البعثات منذ اللحظات الأولى بالمطار، مرورًا بالانتقالات والإعاشة والتدريب وحتى المغادرة.

ويأتي الاهتمام بالبطولة الأفريقية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الرياضي والسياسي بالقارة الأفريقية والمتابعة الدقيقة والمستمرة لعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وأكد الميداني أنه تواصل مع علاء أبوالقاسم، المدير الرياضي للاتحاد، لتوفير الأوقات المناسبة لتدريب اللاعبين بالمنتخب المصري مع أيمن غنيم، المدير الإداري، ولتوفير التوقيتات المناسبة لباقي الفرق المشاركة.

يذكر أن بطولة أفريقيا ستقام للأسلحة الثلاثة في منافسات الرجال والسيدات فردي وفرق خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو في صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.