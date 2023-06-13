شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير عن الخروج من القائمة: قلت لكولر أنا فى ضهرك حتى لو على حسابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى شوبير، حارس النادى الأهلى، عن كواليس خروجه من قائمة الأهلى أمام الوداد المغربى فى مباراة الإياب والحوار الذى دار بينه وبين كولر.

وقال مصطفى شوبير، فى حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "خروجى من قائمة الأهلى فى مباراة الإياب فتح عليا العديد من الشائعات، مثل الخناقة مع كهربا والخناقة مع الشناوى، والبعض ذهب إلى أنى رفضت الجلوس احتياطيا ودا كله لم يحدث".

وأضاف: "كولر عقد جلسة معى بعد الفطار وقال لى إنت عملت مباراة كبيرة فى الذهاب ولكن اليوم سيكون الحارس الأساسى هو محمد الشناوى نظرا لخبراته الكبيرة والأجواء التى ستواجهنا، وسيكون على لطفى الحارس البديل وأنت ستكون خارج القائمة".

وتابع مصطفى شوبير: "قلت لكولر أنا فى ضهرك فى أى قرار حتى لو على حسابى، وزعلت ولكن لم أعترض أو أقلب وشى، ولو ما زعلتش أنى فى قائمة مباراة العودة أمام الوداد ميبقاش عندى دم".

واستطرد: "علاقتى بالشناوى حلوة جدا جدا، وحراس الأهلى كلهم سالكين، والشناوى صمم على إهدائى الميدالية بعد المباراة بعدما تم إبلاغنا بصعود 20 لاعبا فقط على المنصة بجانب 7 من الجهاز الفنى".

وعن لقطة المطار، قال شوبير: "المشجع الزمالكاوى تعرّض لنا عندما وصلنا للمغرب وبدأ الهتاف ضدنا وتشجيعه الوداد، ولكن لم نعط له أى اهتمام، وفى أثناء عودتنا كنا نحتفل فى كل مكان نروح فيه، وبالصدفة تواجد فى المطار أثناء عودتنا فقمنا بالرقص بجانبه والاحتفال ولم نسئ له فى أى شيء واتهمنى بسبه وهذا لم يحدث".

وأضاف: "أرى أن كل واحد من حقه تشجيع أى فريق، وكان الأولى أنه يشجع الزمالك وليس الوداد، ولاعبو الزمالك الدوليون زيزو ومصطفى محمد ومحمد صبحى قاموا بتهنئة اللاعبين عند الوصول بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا".